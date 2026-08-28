Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第680回
120Hzの有機ELでゲームはいかが？ Xiaomiの「POCO M8 5G」がタイムセールで3万2980円
2026年08月28日 14時30分更新
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Xiaomiのスマートフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、Xiaomiのスマートフォン「POCO M8 5G（日本語版 Simフリー）」が販売中だ。参考価格は3万6980円だが、タイムセールにより11％オフの3万2980円で購入できる（8月27日時点）。
本製品は、120Hzの有機ELパネルを搭載する6.77型のスマートフォンで、メモリーは8GB、ストレージは256GB。約7.35mmのスリムボディのほか、日常からゲームまで軽快にこなせる「Snapdragon 6 Gen 3」プロセッサー、5000万画素のメインカメラなども特徴だ。
軽めのスマホゲームは快適に遊べるかも？
ユーザーレビューを見ると、“サブスマホとして使うなら、ほぼ完璧な一台／コスパ最強かも？／重いゲームをしなければ動作は快適”といった声が寄せられている。
Snapdragon 6 Gen 3はミドルクラスのSoCで、昨今のスマホゲームはそれなりに遊べるレベル。普段使いをメインにしつつ、軽くゲームをしたい人にオススメできそうだ。現時点では11％オフの価格で買えるので、気になる人はチェックしてみては？
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