120Hzの有機ELでゲームはいかが？ Xiaomiの「POCO M8 5G」がタイムセールで3万2980円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Xiaomiのスマートフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、Xiaomiのスマートフォン「POCO M8 5G（日本語版 Simフリー）」が販売中だ。参考価格は3万6980円だが、タイムセールにより11％オフの3万2980円で購入できる（8月27日時点）。

本製品は、120Hzの有機ELパネルを搭載する6.77型のスマートフォンで、メモリーは8GB、ストレージは256GB。約7.35mmのスリムボディのほか、日常からゲームまで軽快にこなせる「Snapdragon 6 Gen 3」プロセッサー、5000万画素のメインカメラなども特徴だ。

軽めのスマホゲームは快適に遊べるかも？

ユーザーレビューを見ると、“サブスマホとして使うなら、ほぼ完璧な一台／コスパ最強かも？／重いゲームをしなければ動作は快適”といった声が寄せられている。

Snapdragon 6 Gen 3はミドルクラスのSoCで、昨今のスマホゲームはそれなりに遊べるレベル。普段使いをメインにしつつ、軽くゲームをしたい人にオススメできそうだ。現時点では11％オフの価格で買えるので、気になる人はチェックしてみては？