Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第678回
「型落ちでも良いからゲーム遊べるPCが欲しい！」その願い、ASUS「TUF Gaming A16」が叶えます
2026年08月28日 13時30分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA607NUQ」が販売中だ。参考価格は23万9800円だが、タイムセールにより21％オフの18万9800円で購入できる（8月27日時点）。
PC限定のゲームを遊びたい人にイイかも？
本製品は、AMD「Ryzen 7 170」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ひと世代前のRTX 4050を搭載しているが、設定次第では最新ゲームも遊べるレベルだ。現時点では21％オフの価格で購入できるので、PC限定のゲームタイトルを遊びたい人、仕事用途にも使えるゲーミングノートが欲しい人は早めにチェックしてみては？
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