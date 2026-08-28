「型落ちでも良いからゲーム遊べるPCが欲しい！」その願い、ASUS「TUF Gaming A16」が叶えます

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA607NUQ」が販売中だ。参考価格は23万9800円だが、タイムセールにより21％オフの18万9800円で購入できる（8月27日時点）。

PC限定のゲームを遊びたい人にイイかも？

本製品は、AMD「Ryzen 7 170」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ひと世代前のRTX 4050を搭載しているが、設定次第では最新ゲームも遊べるレベルだ。現時点では21％オフの価格で購入できるので、PC限定のゲームタイトルを遊びたい人、仕事用途にも使えるゲーミングノートが欲しい人は早めにチェックしてみては？