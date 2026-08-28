フルHD環境でサクサクプレイしたい人に！ 32GBメモリ＆RX 9060 XT搭載G TUNE ゲーミングPCがセールで30万円切り

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（RX 9060 XT搭載機）」が販売中だ。参考価格は34万9800円だが、タイムセールにより14％オフの29万9880円で購入できる（8月27日時点）。

RX 9060 XT搭載機がタイムセールで30万円切り

本製品は、インテル「Core Ultra 5 225」とAMD「Radeon RX 9060 XT」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeを備える。そのほか、水冷CPUクーラー（240mmラジエーター）、750Wの電源ユニット（80PLUS BRONZE）、Wi-Fi 6E対応など。

スペックを見る限り、フルHDのディスプレーと相性が良さそうだ。現時点では14％オフの価格で購入できるので、30万円未満のゲーミングPCを探している人は早めにチェックしてみては？