Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第677回
フルHD環境でサクサクプレイしたい人に！ 32GBメモリ＆RX 9060 XT搭載G TUNE ゲーミングPCがセールで30万円切り
2026年08月28日 12時30分更新
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マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（RX 9060 XT搭載機）」が販売中だ。参考価格は34万9800円だが、タイムセールにより14％オフの29万9880円で購入できる（8月27日時点）。
RX 9060 XT搭載機がタイムセールで30万円切り
本製品は、インテル「Core Ultra 5 225」とAMD「Radeon RX 9060 XT」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeを備える。そのほか、水冷CPUクーラー（240mmラジエーター）、750Wの電源ユニット（80PLUS BRONZE）、Wi-Fi 6E対応など。
スペックを見る限り、フルHDのディスプレーと相性が良さそうだ。現時点では14％オフの価格で購入できるので、30万円未満のゲーミングPCを探している人は早めにチェックしてみては？
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