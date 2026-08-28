Switch 2はドック不要で出力可能！ 120Hz駆動で2.5K解像度の14型モバイルゲーミングディスプレーが23％オフのタイムセール中

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VisionOwlの14型モバイルゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、VisionOwlの14型モバイルゲーミングディスプレー「Y-14QH」が販売中だ。参考価格は2万1999円だが、タイムセールにより23％オフの1万6999円で購入できる（8月27日時点）。

本製品は、2.5K（2520×1680ドット）の解像度を採用する14型モバイルゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大120Hzで、家庭用ゲーム機の画面出力に適するだろう。Nintendo Switch 2はUSB Type-Cで直結できるため、ドック不要で画面出力ができるという。そのほか、sRGBカバー率は100％、450nitの輝度、自立スタンドなども特徴だ。

Switch 2はドック不要で接続OK

ユーザーレビューを見ると、“モバイルディスプレーを買うならこれはオススメ／コスパ良好／軽すぎる”といった声が寄せられている。現時点では23％オフの価格で購入できるので、Switch 2をドック不要で画面出力したい人、仕事用のサブディスプレーが欲しい人にオススメだ。