Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第675回
ついに3万円台！ REGZAの27型ゲーミングディスプレーが手の届く価格に。気になってた人はここがチャンス
2026年08月27日 22時30分更新
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REGZAの27型ゲームディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、REGZAの27型ゲームディスプレー「RM-G276N」が販売中だ。参考価格は5万600円だが、タイムセールにより38％オフの3万1500円で購入できる（8月27日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大240Hz、応答速度は1ms（GTG）、インターフェースはHDMI×2・DisplayPortなど。そのほか、sRGBのカバー率99％、HDR10、暗部強調機能なども特徴だ。
REGZA製WQHDゲーミングディスプレーが38％オフ
ユーザーレビューを見ると、“PS5でゲームするならコレで十分／コスパが良すぎるディスプレー／誠に満足至極”といった声が寄せられている。5万円相当の本製品だが、タイムセール中は3万1500円で購入可能だ。最大240Hzの高リフレッシュレートディスプレーを手頃な価格で購入したい人は、本製品をチェックしてみてほしい。
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