Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第674回
PC・Switch対応の多機能コントローラーが欲しい！ なら背面4ボタン＆スティックテンション調整機能付はいかが？
2026年08月27日 22時00分更新
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FLYDIGIのワイヤレスゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、FLYDIGIのワイヤレスゲームコントローラー「VADER5 PRO」が販売中だ。価格は8828円。
本製品は、Nintendo SwitchやPC、モバイルに対応するワイヤレスゲームコントローラー。ドリフトが起きにくいホールエフェクトセンサースティックのほか、1000Hzポーリングレートの低遅延、複数の背面ボタンなどが特徴となっている。
安くて高性能なゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると、“安くて高性能／多ボタンで非常に良き／この性能でこの価格は破格”といった声が寄せられている。ホールエフェクトセンサー付きのスティックや1000Hzポーリングレートなど、快適な機能が目白押しの本製品。マルチプラットフォームに対応するゲームコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？
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