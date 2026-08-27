Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第673回
SwitchやPC、モバイルなど自在にプレイできる汎用系ゲームコントローラー発見！ 静音ボタンや3WAY接続などが魅力
2026年08月27日 21時30分更新
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EasySMXのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、EasySMXのゲームコントローラー「X05PRO（ブラック）」が販売中だ。価格は6999円。
本製品は、Nintendo SwitchやPC、モバイルなどに対応するワイヤレスゲームコントローラー。静音ボタンや二段階ホールトリガー、1000Hzポーリングレート、充電ドックの付属、有線・2.4GHz・Bluetoothの接続などが特徴となっている。
SwitchやPCなどに対応する万能コントローラー
ユーザーレビューを見ると、“静音性目当てで買ったが、操作感や形状、重量すべてが自分好み／ボタンの押し心地やスティックの感覚は値段の割に快適／充電スタンドは置くだけなので便利”といった声が寄せられている。
SwitchやPC、モバイルなどの対応と、快適な操作性がポイントになっているようだ。複数のプラットフォームに対応するゲームコントローラーが欲しい人にオススメできる。
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