Switch 2本体および周辺機器をまるごと収納・充電できる多機能スタンドがタイムセール中

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Switch 2/Switch/有機ELモデル対応 多機能収納・充電スタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、OIVOの「Switch 2/Switch/有機ELモデル対応 多機能収納・充電スタンド」が販売中だ。過去価格は3850円だが、タイムセールにより11％オフの3424円で購入できる（8月27日時点）。

Switchユーザー必見の多機能スタンド

本製品は、Nintendo Switchの本体および周辺機器をまとめて収納できるという多機能スタンド。Joy-Con用の充電スタンド、ゲームカードの収納スロット、コントローラーの収納フック、パッケージソフトの収納スペースなどを備える。工具が不要なので、初めての人でも組み立てが可能としている。

収納に加え、Joy-Conの充電ポートやドックの熱を放出するハニカム構造など、便利な機能を備える本製品。収納場所に困っている人、収納＋αの機能が欲しい人にオススメできそうだ。