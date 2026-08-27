Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第671回
ダブルファンがSwitch 2ドックごと冷やす専用冷却スタンド。カード収納スロット・USBポート付きで便利すぎ！
2026年08月27日 20時30分更新
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Nintendo Switch 2専用冷却ファンスタンドをチェック
Amazon.co.jpにて、NEWDERYの「Nintendo Switch 2専用冷却ファンスタンド」が販売中だ。価格は2999円。
本製品は、Nintendo Switch 2専用の冷却ファンスタンド。Switch 2のドックを本製品に接続すると、2基の冷却ファンが自動的に作動するという。3段階の冷却レベルに加え、6枚のゲームカードスロット、2基のUSB拡張ポート、9色のRGBライトなども特徴だ。
2基のファンでドックごと冷却！
ユーザーレビューを見ると、“スタンドとしても使いやすい冷却ファン／Switch 2を大切にしたい人にオススメ／熱暴走の心配がなくなった”といった声が寄せられている。
2基の冷却ファンだけでなく、ゲームカードのスロットやUSBポートを備える本製品。Switch 2の熱暴走を防ぎたい人は本製品をチェックしてほしい。
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