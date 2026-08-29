【本日】ステーキのどん食べ放題で「和牛サーロイン」もらえる！ 3店舗だけ

ステーキ専門店「ステーキのどん」は本日8月29日、「肉の日」企画を富里インター店、小山犬塚店、古市場店の3店舗限定で実施。「どん食べ放題」を注文すると、1皿目に「和牛サーロインの切落とし」130gをプレゼントします。

対象となる3店舗では、毎日11時～21時まで「どん食べ放題」を実施しています。食べ放題は100分制で、ラストオーダーは初回提供から70分後です。ドリンクバーとスープバーが付きます。

■和牛サーロインの切落とし130gプレゼント

8月29日に対象3店舗で「どん食べ放題」を注文すると、「和牛サーロインの切落とし」（130g）を1皿目にプレゼントします。和牛独特の旨味と甘みを楽しめるという一皿です。

■どん食べ放題 概要

価格：1人4378円、65歳以上3828円、小学生1320円、小学生未満無料

制限時間：時間は100分制（ラストオーダーは初回提供より70分後）

実施曜日・時間：

【毎日11時～21時】

小山犬塚店（栃木県）、富里インター店・古市場店（千葉県）

※21時以降もおかわりは引き続き注文可能

提供メニュー：

●メイン料理

激アツステーキ、牛ジューシーステーキ、ミスジ切落とし、豚ハラミのカットステーキ、ハンバーグ、チーズインハンバーグ、カットチキンステーキ、カットタンドリーチキン

●ソース

ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、デミグラスソース、どん辛ソース、ニンニク塩だれ、ニンニク味噌ダレ

●トッピング

大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ など

●サイドメニュー

自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ など

●お子様限定メニュー （小学生6年生まで限定）

お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス

●その他

ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバー

●デザート

プチアイス など

「肉の日」に3店舗だけの特別企画！

肉の日だけの「和牛サーロインの切落とし」が、食べ放題の1皿目に登場する今回の企画。普段の食べ放題メニューに加えて130gの和牛サーロインも楽しめるので、肉を思いきり食べたい人には見逃せない内容です。

実施は富里インター店、小山犬塚店、古市場店の3店舗限定です。8月29日に予定が合う人は、この機会にお店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開催日：2026年8月29日

※価格は税込み表記です。