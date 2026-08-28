【8月29・30日】ステーキ50％増量！ サーロインなど3種が価格そのまま

ステーキ専門店「ステーキのあさくま」は8月29日・30日の2日間、「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。対象となるサーロイン、テンダーロイン、ランプの3種類を、価格はそのままに50％増量して販売します。

ステーキ3種が全部50％増量！

「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日限定で実施しているイベントです。今回から対象部位を従来のサーロインステーキ1種類から3種類に拡大します。

通常店舗ではサラダバー付きで販売します。サラダバーには、サラダのほか、コーンスープ、牛すじカレー、デザートバーが含まれます。

一部の店舗では肉の日メニューをサラダバー別で販売し、サラダバーを利用する場合は別途「サラダバーセット」の注文が必要です。

■通常店舗の肉の日メニュー

・サーロインステーキ（サラダバー付）

100g → 150g：2970円

200g → 300g：4345円

300g → 450g：5335円

・テンダーロインステーキ（サラダバー付）

100g → 150g：3520円

200g → 300g：5445円

300g → 450g：6985円

・ランプステーキ（サラダバー付）

100g → 150g：2420円

200g → 300g：3520円

300g → 450g：4345円

■サラダバー別店舗の肉の日メニュー

下記14店舗では、肉の日メニューがサラダバー別での提供となり、お食事セット（サラダバー）は別途注文する必要があります。

【サラダバー別店舗（14店舗）】 一宮浅野店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、浜松本郷店、浜松インター店、浜松船越店、磐田店、袋井店、藤枝店、宮竹店、長後店、越谷店、牛久店

・サーロインステーキ（サラダバー別）

100g → 150g：2200円

200g → 300g：3575円

300g → 450g：4565円

・テンダーロインステーキ（サラダバー別）

100g → 150g：2750円

200g → 300g：4675円

300g → 450g：6215円

・ランプステーキ（サラダバー別）

100g → 150g：1650円

200g → 300g：2750円

300g → 450g：3575円

＋お食事セット「サラダバーセット」（メインメニューと一緒に注文）

・サラダバーセット 770円

内容：サラダバー（サラダ、ライス、カレー、コーンスープ、デザート）

■肉の日 お客様感謝デー 概要

期間：78月29日・30日

実施店舗：全国の対象店舗

内容：サーロイン、テンダーロイン、ランプステーキを価格そのままで50％増量

※サラダバー別店舗では「サラダバーセット」770円を別途注文

実施店舗：

【愛知県】藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、

岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、

富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【三重県】津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】岡山大元店

【静岡県】函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、

富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】八王子店

【神奈川県】長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店

【千葉県】南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】牛久店、学園都市店

【大阪府】西梅田ハービスプラザ店

【京都府】京都伏見店

※中部国際空港店は対象外です。

8月29日・30日限定 ガッツリ肉を食べよう

サーロインだけでなく、テンダーロインやランプまで選べるようになった今回の「肉の日」。好みの部位を選びながら、いつもより50％増量されたステーキを楽しめるのはうれしいところです。

8月29日・30日の2日間限定なので、ガッツリ肉を食べたい気分の人は、この機会にステーキのあさくまへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月29日

・終了日：2026年8月30日

※価格は税込み表記です。