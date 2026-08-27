コスパで選ぶゲーミングディスプレーならPixioの出番！ 200Hz対応＆応答速度1msのフルHD液晶が20％オフ

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Pixioの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioの23.8型ゲーミングディスプレー「PX248ProV2 ブラック」が販売中だ。参考価格は1万6980円だが、タイムセールにより20％オフの1万3500円で購入できる（8月26日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大200Hz、応答速度は1ms（GTG）、インターフェースはHDMI×2・DisplayPortなど。そのほか、画面の高さや角度を調整できる多機能スタンド、HDR、sRGBカバー率133.9％なども特徴だ。

タイムセールで価格がよりリーズナブルに

ユーザーレビューを見ると、“黒がキレイに映る／コスパ最強／素晴らしいディスプレー”といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。現在は20％オフの価格で販売中なので、リーズナブルなゲーミングディスプレーを探している人は本製品をチェックしてみてほしい。