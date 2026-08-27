Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第670回
コスパで選ぶゲーミングディスプレーならPixioの出番！ 200Hz対応＆応答速度1msのフルHD液晶が20％オフ
2026年08月27日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Pixioの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioの23.8型ゲーミングディスプレー「PX248ProV2 ブラック」が販売中だ。参考価格は1万6980円だが、タイムセールにより20％オフの1万3500円で購入できる（8月26日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大200Hz、応答速度は1ms（GTG）、インターフェースはHDMI×2・DisplayPortなど。そのほか、画面の高さや角度を調整できる多機能スタンド、HDR、sRGBカバー率133.9％なども特徴だ。
タイムセールで価格がよりリーズナブルに
ユーザーレビューを見ると、“黒がキレイに映る／コスパ最強／素晴らしいディスプレー”といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。現在は20％オフの価格で販売中なので、リーズナブルなゲーミングディスプレーを探している人は本製品をチェックしてみてほしい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第669回
トピックス「初めてのゲーミングディスプレーは有名メーカーで！」ならBenQの24.5型フルHD液晶がお安くなってます
-
第668回
トピックス薄型ロープロで静音・高耐久が揃うモデルに注目。コスパ優秀なRazer Ornata V3 Xは一台持っておこう
-
第667回
トピックスロープロでラピトリ搭載のゲーミングキーボードを探してる？ ならLogicool G「G515 RAPID TKL」をチェックだ
-
第666回
トピックス仕事中も悪目立ちせず使える軽量ゲーミングマウス発見！ タイムセール中のHyperX「Pulsefire」に注目
-
第665回
トピックス高スペックと軽さを両立した新ゲーミングマウス「EVNIA」がタイムセールで4000円台に突入！
-
第664回
トピックス相手の足音をキッチリ捉えるゲーミングヘッドセットがまさかのセール中！ 頼れるSteelSeries製だ
-
第663回
トピックスゲーミングヘッドセット選びで失敗したくないなら。1ヵ月で400点売れてる定番「Razer BlackShark V2」を推す
-
第662回
トピックスポケモン×ボタニカル柄のSwitch 2専用収納ポーチはいかが？ 安心の任天堂ライセンス商品
-
第661回
トピックス出張や旅先で4K@120Hz出力のSwitch 2を遊びたい人に。コンパクト＆多機能な専用ドックがタイムセール中
-
第660回
トピックスゲームも仕事も一台のキーボードでこなしたい？ ならLogicool Gのテンキーレスが現在1万円ポッキリ！
- この連載の一覧へ