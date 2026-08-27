Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第669回
「初めてのゲーミングディスプレーは有名メーカーで！」ならBenQの24.5型フルHD液晶がお安くなってます
2026年08月27日 13時30分更新
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BenQの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、BenQの24.5型ゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX251」が販売中だ。参考価格は3万円だが、タイムセールにより34％オフの1万9800円で購入できる（8月26日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは220Hz、応答速度は1ms、インターフェースはHDMI×2・DisplayPort・USB Type-Cなど。そのほか、sRGB:99％カバー、HDR、ゲームプレイに最適な各種機能など。
3万円ジャスト→1万9800円で販売中
ユーザーレビューを見ると、“画質、fps値ともに最高／全体的にハイクオリティで非常に満足／ゲームはもちろん、普段用途にもオススメ”といった声が寄せられている。現時点では34％オフの価格で販売中だ。2万円を切る価格で買えるので、気になった人はチェックしてみては？
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