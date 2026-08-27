薄型ロープロで静音・高耐久が揃うモデルに注目。コスパ優秀なRazer Ornata V3 Xは一台持っておこう

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Razerのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングキーボード「Ornata V3 X JP」が販売中だ。参考価格は6600円だが、タイムセールにより22％オフの5180円で購入できる（8月26日時点）。

ゲームも仕事もこれ一台でOK

本製品は薄型のロープロファイルを採用したゲーミングキーボード。静音重視のメンブレンスイッチのほか、従来よりも7倍の耐久性を誇るUVコートキーキャップなどが特徴となっている。

手首の負担を減らしてくれるロープロファイルや静音のキースイッチなど、ゲームにも仕事にも最適な本製品。現時点では22％オフの価格で販売中なので、気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。