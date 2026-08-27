ロープロでラピトリ搭載のゲーミングキーボードを探してる？ ならLogicool G「G515 RAPID TKL」をチェックだ

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Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「G515 RAPID TKL」が販売中だ。過去価格は2万3500円だが、タイムセールにより15％オフの1万9900円で購入できる（8月26日時点）。

本製品は、ラピッドトリガーを搭載するロープロファイルのゲーミングキーボード。約22mmの薄型ロープロファイルに加え、0.1mm単位のカスタムができるアクチュエーションポイント、高速入力ができるラピッドトリガー、左右移動キーの同時入力に優先アクションを指定できる機能などが特徴だ。

ロープロ＆ラピドリ搭載モデルが17％オフ

ユーザーレビューを見ると、“打鍵がめちゃくちゃ良い／手首の負担がない／初めてのラピッドトリガー、大満足”といった声が寄せられている。ロープロファイルやラピッドトリガーなど、人気の要素が詰まった本製品。現在は15％オフの価格で販売中なので、気になった人は購入を検討してみては？