デスクの“充電器だらけ”を一掃。6台まとめてつなげる、最大67W対応のAnker電源タップ

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Nano Charging Stationは、Ankerの販売する急速充電器です。Amazon.co.jpでは、4990円（29％オフ）で販売され、売れています（8月26日現在）。

本製品は、最大67W出力に対応した薄型デザインの充電機能付き電源タップです。AC差込口2口、USB-Cポート2口、USB-Aポート2口の計6ポートを搭載しており、MacBookやiPhoneをはじめとする最大6台の機器へ同時に急速充電ができます。

サイズは約「100×93×19mm」で、薄型正方形のコンパクトボディ。デスク周りや旅行先でもすっきりと配置できます。

最大67W高出力でノートPCも急速充電

最大67WのUSB PD出力に対応し、MacBook Proや各種スマートフォンなど多彩な機器をすばやく充電できます。

これ1台で最大6台の機器を同時充電

ACコンセント2口、USB-C 2ポート、USB-A 2ポートを備えており、複数の充電器を用意することなくデスク周りの電源を一本化できます。

設置場所を選ばない薄型コンパクト設計

約19mmの薄型かつ正方形のコンパクトなボディに1.5mのコードを備え、デスクや寝室、出張・旅行先でも邪魔になりません。

まとめ：使い勝手抜群の薄型電源タップ

おすすめしたいのは、「複数の機器を常に使っている人」です。1つのコンセントを6口に増やす大型電源タップとは違い、本製品はAC2つ＋USB4つとなっているため非常に小さいのが特徴。スマホの充電などはACアダプターではなくUSBを直接繋げれば充電できるので、配線まわりがスマートになります。

また、新幹線や車、ビジネスホテルなどコンセントが少ない場所で重宝するという声も。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。