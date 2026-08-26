Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第207回
最大50時間再生！ ゼンハイザーのノイキャン搭載ワイヤレスヘッドホンが16％オフ
2026年08月26日 20時00分更新
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驚異の50時間再生！
「ACCENTUM Wireless」
ACCENTUM Wirelessは、ゼンハイザーが販売するワイヤレスヘッドホンです。Amazon.co.jpではタイムセールで1万7800円（16％オフ）で販売されています（8月26日現在）。参考価格から3200円ほど安くなっています。
本製品は高音質なサウンドと高い機能性を兼ね備えたオーバーイヤータイプのヘッドホン。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能を搭載し、周囲の騒音を抑えてクリアな音質を楽しめます。
とくに最大で50時間連続再生が可能なバッテリーを備えているのが大きな特徴。快適な装着感とシンプルな操作性で日常使いに最適です。
「ACCENTUM Wireless」の特徴
静寂の中で高音質を楽しめるハイブリッドANC
ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を備えており、周囲の雑音を遮断してゼンハイザーならではのハイクオリティな音質に没頭できます。
最大50時間の長時間連続再生対応
1回の充電で最大50時間の再生が可能な大容量バッテリーを搭載しており、長時間の外出や旅行でも充電切れを気にせず音楽を楽しめます。
マルチポイント対応と快適な装着感
Bluetooth 5.2に対応し、複数端末へスムーズに切り替えられるマルチポイント機能を搭載しています。長時間の使用でも疲れにくい軽量で快適なつけ心地も魅力です。
まとめ：安心感のあるワイヤレスヘッドホン
おすすめしたいのは、「長時間使えるワイヤレスヘッドホン」を求めている人です。1回の充電で最大50時間の連続再生が可能なため、使い方によっては1週間もちます。
イヤホンなどで有名なゼンハイザー製なので品質も安心。重量は211gと軽量で疲れにくいです。タイムセールのこの機会に、購入を検討してみては。
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