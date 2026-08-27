仕事中も悪目立ちせず使える軽量ゲーミングマウス発見！ タイムセール中のHyperX「Pulsefire」に注目

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HyperXのワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのワイヤレスゲーミングマウス「Pulsefire Fuse」が販売中だ。参考価格は5990円だが、タイムセールにより17％オフの4980円で購入できる（8月26日時点）。

本製品は、約75gの重量と快適な左右対称デザインが特徴のワイヤレスゲーミングマウス。2.4GHzのUSBドングルおよびBluetooth接続に対応するデュアルワイヤレスモード、約85時間駆動のバッテリー（単四アルカリ電池1本）、1万2000DPIまでカスタムできるプリセットなどが特徴だ。

快適尽くしの軽量ゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると、“マウスの反応がいい／軽くてサイズも手にフィットしやすい／無線が快適”といった声が寄せられている。現時点では17％オフの価格で買えるため、ゲームと仕事の兼用ができるゲーミングマウスが欲しい人にオススメだ。