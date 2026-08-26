高スペックと軽さを両立した新ゲーミングマウス「EVNIA」がタイムセールで4000円台に突入！

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フィリップスのワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、フィリップスのワイヤレスゲーミングマウス「EVNIA SPK9618」が販売中だ。過去価格は5980円だが、タイムセールにより22％オフの4686円で購入できる（8月26日時点）。

本製品は、約53gの軽量と左右対称デザインが特徴のゲーミングマウス。16000DPI・300ips・60Gの高精度トラッキングを実現させたという光学センサーに加え、2.4GHz・Bluetooth・有線の3モード接続、有線・無線ともに1000Hzポーリングレート、最大70時間駆動のバッテリーなどが特徴だ。

軽くて扱いやすいと高評価

ユーザーレビューを見ると、“想像以上に軽かった／低遅延と3モード接続が光る高コスパゲーミングマウス／普段使いからゲームまで快適”といった声が寄せられている。現時点では22％オフの価格で買えるため、軽量重視のゲーミングマウスが欲しい人にオススメだ。