相手の足音をキッチリ捉えるゲーミングヘッドセットがまさかのセール中！ 頼れるSteelSeries製だ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

SteelSeriesの有線ゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesの有線ゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 1」が販売中だ。参考価格は1万980円だが、タイムセールにより36％オフの6980円で購入できる（8月26日時点）。

本製品は3.5mmオーディオジャックの有線ゲーミングヘッドセットで、PCやPlayStation 5、XBOX、モバイルなどに対応する。ゲーム用にカスタムされた40mmオーディオドライバー、360度空間オーディオへの対応、AIノイズキャンセリング機能を備えるマイクなどが特徴となっている。

高コスパの有線ゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると、“軽くて疲れにくい／はっきり聞こえる／満足な音質でコスパもいい”といった声が寄せられている。現時点では36％オフの価格で買えるため、ゲームに強い有線ヘッドセットを手頃に入手したい人は本製品をチェックしてほしい。