ゲーミングヘッドセット選びで失敗したくないなら。1ヵ月で400点売れてる定番「Razer BlackShark V2」を推す

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Razerのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、タイムセールにより32％オフの8780円で購入できる（8月26日時点）。

本製品は、eスポーツ系タイトルに最適な有線ゲーミングヘッドセット。高音・中音・低音をそれぞれ調整できる50mmドライバーのほか、サウンドカードを備えるマイク、雑音を遮断してくれる密閉型イヤーカップ、通気性に優れたイヤークッションなどが特徴となっている。

長く愛用できるゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると、“ヘッドフォン初心者にオススメしやすい／4年使っているがまだ現役／軽いので長時間の使用でも疲れない”といった声が寄せられている。耐久性と使い勝手がポイントになっているようだ。現時点では32％オフの価格で購入できるため、長持ちするゲーミングヘッドセットが欲しい人はチェックしてみてはいかがだろうか。