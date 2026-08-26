Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第663回
ゲーミングヘッドセット選びで失敗したくないなら。1ヵ月で400点売れてる定番「Razer BlackShark V2」を推す
2026年08月26日 20時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Razerのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、タイムセールにより32％オフの8780円で購入できる（8月26日時点）。
本製品は、eスポーツ系タイトルに最適な有線ゲーミングヘッドセット。高音・中音・低音をそれぞれ調整できる50mmドライバーのほか、サウンドカードを備えるマイク、雑音を遮断してくれる密閉型イヤーカップ、通気性に優れたイヤークッションなどが特徴となっている。
長く愛用できるゲーミングヘッドセット
ユーザーレビューを見ると、“ヘッドフォン初心者にオススメしやすい／4年使っているがまだ現役／軽いので長時間の使用でも疲れない”といった声が寄せられている。耐久性と使い勝手がポイントになっているようだ。現時点では32％オフの価格で購入できるため、長持ちするゲーミングヘッドセットが欲しい人はチェックしてみてはいかがだろうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第664回
トピックス相手の足音をキッチリ捉えるゲーミングヘッドセットがまさかのセール中！ 頼れるSteelSeries製だ
-
第662回
トピックスポケモン×ボタニカル柄のSwitch 2専用収納ポーチはいかが？ 安心の任天堂ライセンス商品
-
第661回
トピックス出張や旅先で4K@120Hz出力のSwitch 2を遊びたい人に。コンパクト＆多機能な専用ドックがタイムセール中
-
第660回
トピックスゲームも仕事も一台のキーボードでこなしたい？ ならLogicool Gのテンキーレスが現在1万円ポッキリ！
-
第659回
トピックス軽くて信頼できるワイヤレスゲーミングマウスが欲しいなら。プロ監修のRazer製がちょうど31％オフでセール中！
-
第658回
トピックスゲーミングディスプレー最適解は27型QHD！ コスパ良く自宅にお招きするなら「TUF Gaming VG27AQ5A」一択
-
第657回
トピックス秋の新作ラッシュに備えよう。Switch 2専用の1TB搭載microSDカードがタイムセール中！
-
第656回
トピックスSwitch 2のロゴ入りで可愛すぎる！ 公式ライセンス取得済みのイヤホンが2300円で買える
-
第655回
トピックス一家に一台、PS5純正コントローラーの置くだけ充電器が便利かつ異常コスパ！
-
第654回
トピックス「スプラトゥーン レイダース」仕様のSwitch 2収納バッグは“イカ”が？
- この連載の一覧へ