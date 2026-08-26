ポケモン×ボタニカル柄のSwitch 2専用収納ポーチはいかが？ 安心の任天堂ライセンス商品

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Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVAをチェック

Amazon.co.jpにて、マックスゲームズの「【任天堂ライセンス商品】Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA ポケットモンスター ボタニカルガーデン」が販売中だ。参考価格は3058円だが、執筆時点では9％オフの2773円で購入できる（8月26日時点）。

本製品は、「ポケットモンスター」のデザインが施されたNintendo Switch 2専用のスマートポーチ。Joy-Con 2を取り付けたSwitch 2本体を1台収納できるという。そのほか、ゲームカードを8枚収納できるポケット、画面保護用のセパレーターも備える。

Switch 2本体を安心して持ち運びしたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、“安心して持ち運べるようになった／本体をしっかり保護してくれる／出し入れしやすいサイズ感”といった声が寄せられている。可愛いデザインもさることながら、Switch 2本体を安心して持ち運べるのが魅力の本製品。ポケモンが好きな人はチェックしてみては？