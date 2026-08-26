Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第661回
出張や旅先で4K@120Hz出力のSwitch 2を遊びたい人に。コンパクト＆多機能な専用ドックがタイムセール中
2026年08月26日 19時30分更新
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PhyiFlbeyのSwitch 2用ドックをチェック
Amazon.co.jpにて、PhyiFlbeyの「5in1多機能Switch 2用ドック」が販売中だ。参考価格は4899円だが、タイムセールにより10％オフの4409円で購入できる（8月26日時点）。
本製品はNintendo Switch 2専用のドックで、4K/120Hzに対応するHDMIポートやUSB Type-Cポート、USB 2.0ポート、USB 3.0ポートを備える。背面ボタンを押すだけでTVモードとテーブルモードの切り替えができるという。USB Type-Cは最大60Wの急速充電ができ、電源アダプターを接続すると本体の充電が可能としている。
外出先でSwitch 2を遊びたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、“純正よりも小さいのでカバンに入れても全然邪魔にならない／端子が多いのでコントローラーやヘッドセットを同時に繋げられる／60W充電なので、長時間プレイでもバッテリーを気にしなくてもいい”といった声が寄せられている。外出先でSwitch 2を遊びたい人、ケーブル周りをスッキリさせたい人にオススメできる一台だ。
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