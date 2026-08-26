FeliCaも防水も1.5K画面も！ 高コスパスマホ「REDMI Note 15 Pro」がタイムセール18％オフ

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REDMI Note 15 Proは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpではタイムセールで4万7435円（18％オフ）で販売され、売れています（8月26日現在）。

高性能な機能と優れた耐久性を兼ね備えた端末で、2億画素の超高精細AIカメラと6.83インチの1.5Kディスプレーを搭載し、美しい写真撮影や動画鑑賞を楽しめます。

さらに、6300mAhの大容量バッテリーやおサイフケータイ機能、高い防塵・防水性能を備えており、日常使いで大活躍します。

長持ちで安心な6300mAh大容量バッテリー

6年間のバッテリー寿命を保証する超大容量バッテリーを搭載しており、45W急速充電やほかの機器へ給電できるリバース充電にも対応しています。

細部まで美しく写す2億画素の超高精細AIカメラ

新開発の1/1.4インチ大型センサーとAI機能を組み合わせることで、ワンタップでノスタルジックな写真表現やグレア除去などの高度な撮影・編集が可能です。

おサイフケータイ対応と高い防水・耐久性能

FeliCa（おサイフケータイ）を搭載するほか、IP66/IP68の防塵・防水性能や高強度ガラスを採用しており、あらゆるシーンで安心して使えます。

まとめ：使い心地の良い端末

おすすめしたいのは、「普段使いで快適なスマホ」を求める人です。電話、メール、LINE、検索、おサイフケータイなど日常的に必要な機能は揃っており、耐久性・耐水性の高さに目を引かれたなら一見の価値アリ。

スマホには「日常的な機能だけでいい」という人にはかなり現実的な1台。使い心地の良い端末と好評なので、ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。