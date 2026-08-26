M5搭載MacBook Airがセールで4万1000円引き！ 持ち運びに最適な13インチ＆1TBモデル

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

MacBook Air M5は、2026年3月に発売された最新ノートブック。Amazonでは、ミッドナイトの1TBモデル（メモリ16GB）がタイムセールで23万6980円（15％オフ）で販売されています（8月26日現在）。参考価格より約4万1000円ほど安いです。

薄型・軽量のファンレスボディに10コアCPU/10コアGPUを備え、より高速な処理性能と「Apple Intelligence」などのAI機能を快適にこなすパフォーマンスを実現。

10億色対応の高精細な13.6インチLiquid Retinaディスプレーや最大18時間のロングバッテリーが特徴。容量も1TBとたっぷり余裕があるモデルです。

M5チップ搭載による優れた処理性能とAI対応

強化されたCPU・GPUと次世代のNeural Engineにより、マルチタスクやクリエイティブ作業、AIツールをスムーズに動かせます。

色鮮やかで高精細な13.6インチ Liquid Retinaディスプレー

10億色に対応し、写真や動画の細部までくっきり鮮明に表示できるため、映像鑑賞やコンテンツ制作に最適です。

最大18時間持続するスタミナバッテリー

省電力性能に優れており、電源のない場所でも充電を気にせず1日中仕事や作業に没頭できます。

まとめ：軽くてパワフルな構成

おすすめしたいのは、「軽さと性能を両立したい人」です。取り回しやすいサイズ感の13.6インチで、1.23kgと非常に軽量かつパワフル、長時間バッテリーまで備えており隙がありません。

M5の処理性能に加えて、メモリ16GBで作業もサクサク。1TB SSDでデータ保存にも困りにくい。本モデルは、「Airの軽さは欲しいけれど、安い構成で我慢して数年後に後悔したくない」人にちょうどいい構成といえるでしょう。ぜひ売れ筋の本モデルを検討してみてください。