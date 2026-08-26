Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第204回
M5搭載MacBook Airがセールで4万1000円引き！ 持ち運びに最適な13インチ＆1TBモデル
2026年08月26日 15時00分更新
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パワフルで長持ち！
「MacBook Air M5」
MacBook Air M5は、2026年3月に発売された最新ノートブック。Amazonでは、ミッドナイトの1TBモデル（メモリ16GB）がタイムセールで23万6980円（15％オフ）で販売されています（8月26日現在）。参考価格より約4万1000円ほど安いです。
薄型・軽量のファンレスボディに10コアCPU/10コアGPUを備え、より高速な処理性能と「Apple Intelligence」などのAI機能を快適にこなすパフォーマンスを実現。
10億色対応の高精細な13.6インチLiquid Retinaディスプレーや最大18時間のロングバッテリーが特徴。容量も1TBとたっぷり余裕があるモデルです。
「MacBook Air M5（1TB／16GBモデル）」の特徴
M5チップ搭載による優れた処理性能とAI対応
強化されたCPU・GPUと次世代のNeural Engineにより、マルチタスクやクリエイティブ作業、AIツールをスムーズに動かせます。
色鮮やかで高精細な13.6インチ Liquid Retinaディスプレー
10億色に対応し、写真や動画の細部までくっきり鮮明に表示できるため、映像鑑賞やコンテンツ制作に最適です。
最大18時間持続するスタミナバッテリー
省電力性能に優れており、電源のない場所でも充電を気にせず1日中仕事や作業に没頭できます。
まとめ：軽くてパワフルな構成
おすすめしたいのは、「軽さと性能を両立したい人」です。取り回しやすいサイズ感の13.6インチで、1.23kgと非常に軽量かつパワフル、長時間バッテリーまで備えており隙がありません。
M5の処理性能に加えて、メモリ16GBで作業もサクサク。1TB SSDでデータ保存にも困りにくい。本モデルは、「Airの軽さは欲しいけれど、安い構成で我慢して数年後に後悔したくない」人にちょうどいい構成といえるでしょう。ぜひ売れ筋の本モデルを検討してみてください。
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