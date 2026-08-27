Amazonセール情報大紹介！ 第2214回
AirPods Pro 3がタイムセール。4万2800円→3万6800円、心拍数センサー搭載
2026年08月27日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple AirPods Pro 3をチェック！
Appleの「AirPods Pro 3」がAmazonでタイムセール対象。参考価格42,800円から14％オフの36,800円で販売中。
「AirPods Pro 3」は、アクティブノイズキャンセリングに対応し、ワークアウトで使える心拍数センサーも搭載。イヤホンとしての機能だけでなく、ワークアウト向けの機能も備えたモデルが、いまなら3万円台で手に入る。
①最大2倍のノイズ低減、ANCは最大8時間
AirPods Pro 2と比べて最大2倍の不要な雑音を低減するアクティブノイズキャンセリングに対応。ANCを有効にした状態でも、1回の充電で最大8時間再生できる。外部音取り込みモードでは最大10時間の再生が可能だ。
②50種類のワークアウト、IP57にも対応
心拍数センサーは50種類のワークアウトに対応し、心拍数と消費カロリーを把握できる。iPhoneではムーブリングや歩数なども確認可能。さらに、AirPods Pro 3はIP57等級の防塵・耐汗・耐水性能も備えている。
③耳に合わせた音の調整、5サイズでフィット
次世代のアダプティブイコライゼーションは、耳の形状や装着状態に合わせて音の特徴をカスタマイズ。イヤーチップは5サイズを用意する。大きな音の低減では、サイレンや工事など周囲の耳障りな音のレベルを自動的に下げる。
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