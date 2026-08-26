約9万回曲げても安心！ エレコムのやわらかいUSB Type-Cケーブル発売

エレコムは、やわらかなシリコン素材を採用したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルの2本セットを発売した。ラインアップは長さ約1mと約2mの2種類で、カラーはブラックとホワイトを用意する。価格は1m×2本セットが1,870円、2m×2本セットが2,380円となる。

この製品は、充電やデータ転送を日常的に使う人向けのUSB Type-Cケーブルだ。シリコン素材ならではのやわらかな質感により取り回しやすく、絡みにくい点が特徴となる。約90,000回の屈曲に耐える高耐久設計で、バッグへの収納や持ち運びにも向くという。

機能面では、USB Power Deliveryに対応し、最大100W（20V/5A）での充電が可能だ。さらに最大480Mbpsのデータ転送にも対応するため、スマートフォン、タブレット、パソコン間での充電やファイル移動に使いやすい。なお、映像出力のDisplayPort Alternate Modeには対応していない。

安全性にも配慮し、2重シールドケーブルや難燃性素材、金メッキピンを採用する。コネクター部にはアルミ装飾を施し、仕様がひと目で分かる印字も入れた。