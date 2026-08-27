振るとキンキンに冷たくなる新冷感ポンチョ。水で濡らし頭から被れば「肌温度よりマイナス15度」の世界が！

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【Amazonタイムセール】ザムスト 冷感ポンチョ「COOL SHADER」をチェック！

ザムストの冷感ポンチョ「COOL SHADER」がAmazonでタイムセール対象。参考価格4,499円から34％オフの2,980円で販売中。

冷たさが弱まってきても、振ればまた冷たい。水分が減ってきたら、もう一度水に濡らせばいい。ザムストの「COOL SHADER」は、こうして繰り返し冷たさを感じられる冷感ポンチョだ。フード付きなので頭から覆えて、カラダの広い範囲を冷却できる。屋外スポーツやスポーツ観戦など、暑い場所でのクールダウンに使える。

①水に濡らして振ると肌温度より約15℃低下

水に濡らして絞って振るだけで、気化熱による冷却効果を発揮し、肌温度より約15℃低下する。冷たさが弱まったら振り、水分量が減ったら再び水に濡らせば、何度でも冷たさを感じられる仕組みだ。

②フード付きでカラダの広い範囲を冷却

幅約145×高さ約95cmのBIGサイズで、フードを頭からかぶってカラダの広い範囲を冷却できる。子どもから大人まで使えるサイズで、屋外スポーツの練習や試合の合間、スポーツ観戦などでのクールダウンに使える。

③UV97％カット、洗濯機で繰り返し使える

UV97％カットで、日影のない屋外でのスポーツ時やハーフタイム中などの暑さ・UV対策に使えるのもポイント。使用後は洗濯ネットに入れたうえで洗濯機で洗うことができ、繰り返し使用可能。子供の暑さ対策やアウトドアなど、さまざまなシーンで使える。