Amazonセール情報大紹介！ 第2212回
大画面で長時間駆動のChromebookが欲しい？ 今なら14型で11時間駆動のASUS製が3万円台ですよ
2026年08月27日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型「Chromebook（CX1405CTA-S60604）」をチェック！
ASUSの14型「Chromebook CX1405CTA（CX1405CTA-S60604）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格44,800円から、11％オフの39,980円で販売中。
「Chromebook CX1405CTA」は、14型の画面を備えながら約1.38kgで、バッテリー駆動は約11時間。液晶は180度まで開き、使う場所に合わせて角度を固定できる。仕事でも遊びでも使える一台だ。
①N50に4GBメモリ搭載、ストレージは64GB
CPUにはインテル プロセッサー N50を採用し、4GBのLPDDR5-4800メモリと64GB eMMCを搭載する。グラフィックスはCPU内蔵のインテル UHD グラフィックス。
②給電・映像出力対応のType-Cを2基搭載
USB 3.2 Gen 1 Type-Cを2基備え、データ転送、映像出力、本体への給電に対応。さらにType-AとHDMI、3.5mmオーディオコンボジャックも搭載する。
③MIL規格準拠テストをクリアしたボディ
米国軍用規格MIL-STD-810Hに準拠したテストを、標高、気温、湿度、振動など8方法・24手順でクリア。さらにASUS独自の品質テストも実施している。207万画素Webカメラには物理式のプライバシーシャッターも備える。
製品スペック
【CPU】インテル プロセッサー N50
【メモリ】4GB LPDDR5-4800
【ストレージ】64GB eMMC
【ディスプレー】14.0型フルHD（1920×1080ドット）、60Hz、ノングレア
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