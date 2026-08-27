Amazonセール情報大紹介！ 第2211回
座り疲れは姿勢から。骨盤を「立てて」支えるMTG「Style PREMIUM」が15％オフ
2026年08月27日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MTG 骨盤サポートチェア「Style PREMIUM」をチェック！
MTGの骨盤サポートチェア「Style PREMIUM」がAmazonでタイムセール対象。参考価格26,180円から15％オフの22,253円で販売中。
長く座っていると、どうしても疲れてくる。「Style PREMIUM」は、そんな長時間の座り疲れを姿勢から考えた骨盤サポートチェアだ。普段使っている椅子に置いて、骨盤を立てて支えることでS字姿勢の維持をサポート。集中しがちな体圧も分散して身体への負担を軽減する。オフィスチェアやダイニングチェアなど、いつも座っている場所で、長時間を疲れにくく過ごすための一台だ。
①骨盤を「立てる」「支える」「分散する」独自構造
Style独自の姿勢サポート構造を採用。人間工学に基づいた「立てる」「支える」「分散する」という3つの構造のポイントで、身体に負担のかかりにくい正しい姿勢へと導く。
②体圧を分散して身体への負担を軽減
S字姿勢の維持をサポートして、局部的に集中していた体圧を分散。身体への負担を軽減することで、長時間座っても疲れにくい形状になっている。
③低反発と高反発で座り心地と姿勢を両立
上部にはやさしく包み込む低反発ウレタン、下部には身体を支える高反発ウレタンを採用。特性の異なる2種類を組み合わせることで、座り心地のよさとS字姿勢の維持を両立している。
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