Core i5＋16GBに翌営業日オンサイト修理も付く。15.6型Dell「Dell 15」が16万2480円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND55-GWBA）」をチェック！

Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND55-GWBA）」がAmazonで割引対象。参考価格174,980円から7％オフの162,480円で販売中。

15.6型の大きな画面に、独立したテンキーを備えた「Dell 15 DC15250」。非光沢のフルHDディスプレーを採用し、1時間で80％まで充電できるExpressChargeにも対応する。さらに、1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスも付属。仕事で使う機能から購入後のサポートまで揃った一台だ。

①10コアのCore i5、SSDは512GB搭載

Core i5-1334Uは10コア、12MBキャッシュで、最大4.6GHzで動作。16GB DDR5 4400MT/sメモリーと512GB M.2 PCIe NVMe SSDを搭載し、グラフィックスにはIntel UHD Graphicsを採用する。

②非光沢の15.6型FHD、ブルーライトも抑える

ディスプレーは1920×1080ドットのフルHDで、広視野角の非光沢パネルを採用。輝度は250nitとなる。Dell ComfortViewソフトウェアにも対応し、ブルーライトの発生を抑えて、画面を長時間見続けた際の目の負担を軽減する。

③最短翌営業日に訪問、故障ドライブは手元に

1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスでは、最短翌営業日までに専門スタッフが訪問する。HDD返却不要サービスも付き、故障したドライブを手元に保管できるほか、データを消去する方法やタイミングも自分で決められる。

製品スペック

【CPU】第13世代Intel Core i5-1334U

【メモリ】16GB DDR5 4400MT/s

【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型FHD（1920×1080ドット）、非光沢、250nit