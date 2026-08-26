雨の日も足元を気にせず歩ける！ ムーンスター「810s MARKE MODI」は街で履ける“長靴”

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長靴なのに普段使いしたくなる

MARKE MODIが29%OFF！

ムーンスターの「MARKE MODI」が、Amazonにて29%OFFの6,222円で販売されています！

MARKE MODIは、ざっくり言えば「長靴を街履きできるくらいシュッとさせた靴」です。ルーツになっているのは、なんと1980年代に発売された多用途の作業用ゴム長靴。それを普段着にも合わせやすいワークブーツ風のデザインに仕立て直しています。

アッパーもソールもラバー素材なので、雨の日の外出にも頼れるのが大きな魅力。さらに靴底には、滑りにくさを考えて設計された「サクション（吸盤）ソール」を採用しています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

MARKE MODIの特徴

作業用長靴がルーツだから雨の日に強い

ベースは、多用途に使われてきた作業用ゴム長靴。アッパーとソールにはラバー素材を採用しており、雨の日や水たまりが気になる日の外出にも使いやすい仕様です。

吸盤のようなソールで滑りにくさにも配慮

靴底には「サクション（吸盤）ソール」を採用。濡れた路面での防滑性を考えて設計されています。雨の日は足元がおっかなびっくりになりがちですが、こういうところまで考えられているのは頼もしいでしょう。

長靴っぽすぎないから普段着にも合わせやすい

ワークブーツを思わせるソリッドなデザインもポイント。天気に関係なく普段のコーディネートに取り入れやすい一足。

まとめ：雨でもスニーカー感覚で履きたい

参考価格：8,800円

現在の価格：6,222円［29%OFF］

ムーンスターのMARKE MODIは、いかにもレインブーツっぽく見えにくいのがポイント。シンプルでちょっと無骨なワークブーツ風なので、デニムやチノパン、ワイドパンツあたりに合わせても自然です。

バックル付きで脱ぎ履きしやすく、履き口には足当たりをやわらげるパイピングも施されています。つまり、見た目だけオシャレにした長靴ではなく、もともとの道具としての使いやすさもしっかり残しているわけですね。

通勤・通学から近所への買い物、アウトドアやフェスまで、「雨だけど普通の格好で出かけたい」という人にはかなりハマる一足でしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。