軽量薄型で性能良好なビジネスノートPC募集中!? そんな無茶ぶりにも応える16型OmniBook 5がタイムセール中

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【Amazonタイムセール】HP 16型ノートPC「OmniBook 5 16-bc」をチェック！

HPの16型ノートPC「OmniBook 5 16-bc」がAmazonでタイムセール対象。過去価格193,800円から5％オフの184,800円で販売中。

家で使うノートPCなら、画面は大きいほうが見やすい。せっかくなら、スマホのように画面を直接触って操作できるのもいい。「OmniBook 5 16-bc」は、16型の大画面にタッチ操作を組み合わせた1台。テンキー付きキーボードやOffice 2024も備えており、大画面だけでなく、家で使いやすい機能を盛り込んでいる。

①16:10のWUXGA、タップ操作にも対応

16型IPSディスプレイは1920×1200ドットのWUXGAで、画面比率は16:10。タッチ操作に対応し、画面を直接タップしたりスワイプしたりできる。資料作成やブラウジング、動画視聴まで広い表示領域を利用できる。

②6コアRyzen 5、512GB SSDも搭載

Ryzen 5 8540Uは6コア／12スレッドで、グラフィックスにはAMD Radeon 740Mを搭載。16GBメモリと512GB SSDを組み合わせており、複数アプリの同時操作に加え、SSDによる起動やデータ処理も高速だ。

③USB-C×2、HDMI 2.1も装備

USB-C 10Gbpsを2基備え、電源オフUSBチャージに対応。USB-Aは10Gbpsと5Gbpsを各1基、さらにHDMI 2.1とヘッドフォン出力／マイク入力コンボジャックも備えている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8540U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）IPSタッチディスプレイ

【Office】Office 2024、WPS Office