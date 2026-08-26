Amazonセール情報大紹介！ 第2208回
軽量薄型で性能良好なビジネスノートPC募集中!? そんな無茶ぶりにも応える16型OmniBook 5がタイムセール中
2026年08月26日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP 16型ノートPC「OmniBook 5 16-bc」をチェック！
HPの16型ノートPC「OmniBook 5 16-bc」がAmazonでタイムセール対象。過去価格193,800円から5％オフの184,800円で販売中。
家で使うノートPCなら、画面は大きいほうが見やすい。せっかくなら、スマホのように画面を直接触って操作できるのもいい。「OmniBook 5 16-bc」は、16型の大画面にタッチ操作を組み合わせた1台。テンキー付きキーボードやOffice 2024も備えており、大画面だけでなく、家で使いやすい機能を盛り込んでいる。
①16:10のWUXGA、タップ操作にも対応
16型IPSディスプレイは1920×1200ドットのWUXGAで、画面比率は16:10。タッチ操作に対応し、画面を直接タップしたりスワイプしたりできる。資料作成やブラウジング、動画視聴まで広い表示領域を利用できる。
②6コアRyzen 5、512GB SSDも搭載
Ryzen 5 8540Uは6コア／12スレッドで、グラフィックスにはAMD Radeon 740Mを搭載。16GBメモリと512GB SSDを組み合わせており、複数アプリの同時操作に加え、SSDによる起動やデータ処理も高速だ。
③USB-C×2、HDMI 2.1も装備
USB-C 10Gbpsを2基備え、電源オフUSBチャージに対応。USB-Aは10Gbpsと5Gbpsを各1基、さらにHDMI 2.1とヘッドフォン出力／マイク入力コンボジャックも備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 8540U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）IPSタッチディスプレイ
【Office】Office 2024、WPS Office
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