Amazonセール情報大紹介！ 第2207回
デスクを10ポート化？ USB-C最大70W、AC6口も備えたAnkerのクランプ式電源タップが8,990円
2026年08月26日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Anker Nano Power Stripをチェック！
Ankerの「Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式)」がAmazonでタイムセール対象。参考価格9,990円から10％オフの8,990円で販売中。
10台分の電源をまとめるなら、それなりに場所を取りそうだが、このモデルはちょっと違う。天板を挟んで固定し、デスクの上下を使って配線をまとめられるクランプ式だ。机上に出る部分は薄型で、下側にもAC差込口を備える。工具なしで取り付けられ、滑り止めパッドにより片手でケーブルを抜き挿ししてもズレにくい。
①AC6口＋USB4口、最大10台を同時充電
AC差込口6口、USB-C×2、USB-A×2の計10ポートを備え、最大10台の機器を同時に充電できる。ACとUSBを1台にまとめた10-in-1仕様で、デスク周りに複数の機器を接続できる構成となっている。
②USB-C最大70W、PCの充電にも対応
USB-Cポートは単ポート利用時に最大70Wで出力でき、MacBook AirなどのPCも充電可能。スマートフォンやタブレットにも対応しており、PCからモバイル機器まで充電できる。
③多重保護システム、雷ガードも搭載
Anker独自の多重保護システムに加え、過電流や過電圧を自動で検知して電源を遮断する雷ガードを搭載。ショート防止機能や温度管理機能なども備え、複数の保護機能を組み合わせている。
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