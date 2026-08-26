スマホ背面がパタパタ畳んで使う3in1収納スタンドに変身！ 大人気MOFTのiPhone対応モデルが3000円台

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】MOFT MagSafe対応スマホスタンドをチェック！

MOFTの「MagSafe対応スマホスタンド」がAmazonでタイムセール対象。参考価格4,480円から15％オフの3,808円で販売中。

カードケースにスマホグリップ、さらにスタンド機能まで、3つの役割をひとつにまとめながら、厚さはわずか5.5mmだ。MOFTはマグネットでスマホに装着。置くときは縦、横、フローティングの3通りに切り替えられる。薄く折りたためて、使うときにはさっと展開。これひとつ付けるだけで、スマホに3つの機能を追加できる。

①カード1〜2枚収納、展開して取り出せる

クレジットカードや運転免許証などを1〜2枚収納可能。スリムなデザインのカードケースとして使え、本体を展開すればカードを取り出せる。折りたたむとカードのような形になり、スマホに付けても場所をとらない。

②3つの置き方に対応、グリップにも切り替え

スタンドは縦置き、横置き、フローティングモードの3通りに切り替え可能。動画視聴やビデオ会議などに対応し、用途に合わせてスタンドモードを変更できる。さらに、スマホを手に持つときはスマホグリップとしても使用可能だ。

③磁力を強化、iPhone 12〜17にも対応

前モデルとは異なる磁石を採用し、より強力な磁気でスマホを固定。MagSafe対応のiPhone 12〜17シリーズに対応するほか、背面にマグネットがないスマートフォンも、別売りのアイアンリングをスマホケースに取り付けることで使用できる。