Amazonセール情報大紹介！ 第2205回
iPad Pro（M5）が値下げ。タンデムOLEDの11インチ256GBモデルが19万9203円に
2026年08月26日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Apple 11インチiPad Pro（M5）をチェック！
Appleの11インチ「iPad Pro（M5）」256GBモデルがAmazonで割引対象。参考価格209,799円から5％オフの199,203円で販売中。
M5チップに、タンデムOLEDを採用したUltra Retina XDRディスプレイ。注目技術を詰め込みながら、11インチモデルは厚さ5.3mm、重量444g（Wi-Fiモデル）に収まっている。「iPad Pro（M5）」はApple Intelligenceにも対応し、チップ、画面、ボディーまでProらしい構成が揃う。
①M5チップ搭載、オンデバイスAIにも対応
M5チップを搭載し、次世代のスピードとオンデバイスAIのパワーをあらゆるタスクに届ける。AIパフォーマンスを次のレベルへ引き上げるNeural Acceleratorsも搭載。iPadOS 26はLiquid Glassのデザインを採用し、柔軟なウインドウシステムを備える。
②タンデムOLED採用、ProMotionにも対応
11インチのUltra Retina XDRディスプレイはタンデムOLEDを採用し、ProMotion、P3の広色域、True Toneに対応。Apple Pencil ProとApple Pencil（USB-C）が使えるほか、触覚フィードバック対応トラックパッドを備えたMagic Keyboardにも対応する。
③前後12MPカメラ、4マイクと4スピーカー
横向きの12MPセンターフレームカメラと、アダプティブTrue Toneフラッシュ対応の12MP広角カメラを搭載。さらに4つのスタジオ品質マイクと4スピーカーオーディオシステムを備える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2206回
トピックススマホ背面がパタパタ畳んで使う3in1収納スタンドに変身！ 大人気MOFTのiPhone対応モデルが3000円台
-
第2205回
ゲーム・ホビー雨の日も足元を気にせず歩ける！ ムーンスター「810s MARKE MODI」は街で履ける“長靴”
-
第2204回
トピックス「どうせグラボだけ……」じゃない！ バランス良くて手が届くミドルゲーミングノートPC発見
-
第2204回
トピックス11万円台→9万円台に。31.5型4Kグレア、MacBookと輝度同期するBenQ「MA320UP」
-
第2201回
トピックスノイキャン付で長持ち、防塵防水も欲しい！ そんなワガママを4000円台で満たしてくれるワイヤレスイヤホン発見
-
第2200回
トピックスRyzen 7 250搭載で15万9800円。16GB DDR5＋Office付きのMSI「Modern A15」
-
第2199回
トピックスM5 MacBook Airが4万円以上安い。1TBモデルがAmazonで23万円台に
-
第2198回
トピックスソニーLYTIA 600に8GBメモリ、丸洗いにも対応。「arrows We3」が48,990円
-
第2197回
トピックスiPhone、AirPods、Apple Watchを3台同時充電できる！ Ankerの折り畳みワイヤレス充電器が27％オフ
-
第2196回
トピックス長時間運転でお尻がつらい人に。ズレにくく蒸れづらい低反発クッションが3,042円
- この連載の一覧へ