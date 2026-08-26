iPad Pro（M5）が値下げ。タンデムOLEDの11インチ256GBモデルが19万9203円に

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【Amazonで割引中】Apple 11インチiPad Pro（M5）をチェック！

Appleの11インチ「iPad Pro（M5）」256GBモデルがAmazonで割引対象。参考価格209,799円から5％オフの199,203円で販売中。

M5チップに、タンデムOLEDを採用したUltra Retina XDRディスプレイ。注目技術を詰め込みながら、11インチモデルは厚さ5.3mm、重量444g（Wi-Fiモデル）に収まっている。「iPad Pro（M5）」はApple Intelligenceにも対応し、チップ、画面、ボディーまでProらしい構成が揃う。

①M5チップ搭載、オンデバイスAIにも対応

M5チップを搭載し、次世代のスピードとオンデバイスAIのパワーをあらゆるタスクに届ける。AIパフォーマンスを次のレベルへ引き上げるNeural Acceleratorsも搭載。iPadOS 26はLiquid Glassのデザインを採用し、柔軟なウインドウシステムを備える。

②タンデムOLED採用、ProMotionにも対応

11インチのUltra Retina XDRディスプレイはタンデムOLEDを採用し、ProMotion、P3の広色域、True Toneに対応。Apple Pencil ProとApple Pencil（USB-C）が使えるほか、触覚フィードバック対応トラックパッドを備えたMagic Keyboardにも対応する。

③前後12MPカメラ、4マイクと4スピーカー

横向きの12MPセンターフレームカメラと、アダプティブTrue Toneフラッシュ対応の12MP広角カメラを搭載。さらに4つのスタジオ品質マイクと4スピーカーオーディオシステムを備える。