Amazonセール情報大紹介！ 第2204回
11万円台→9万円台に。31.5型4Kグレア、MacBookと輝度同期するBenQ「MA320UP」
2026年08月25日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】BenQ 31.5型4Kモニター「MA320UP」をチェック！
BenQの31.5型4Kモニター「MA320UP」がAmazonでタイムセール対象。参考価格115,455円から20％オフの92,444円で販売中。
MacBookに大画面を追加するなら、ただ映ればいいというだけではない。BenQ「MA320UP」は、Macと同じDisplay P3色域に対応し、Macの画面に近い色味で表示するM-bookモードを搭載。さらにMacBookとの輝度同期や、輝度調整キーからモニターの明るさを変更する機能にも対応する。MacBookと組み合わせて使うことを意識した31.5型モニターだ。
①MacBookと輝度同期、キーから明るさも変更
MacBook画面との輝度同期に対応し、MacBookの輝度調整キーからモニターの明るさを変更可能。Visual Optimizerによる明るさ・色温度の調整をMacBookにも適用でき、M-bookを含む8種のカラーモードを備える。
②Nano Gloss採用、P3 97％の広色域
Nano Glossコーティングのグレアパネルを採用し、クリアで深い黒表現に対応。Display P3カバー率97％、sRGBカバー率99％の色域をカバーする。4K UHD（3840×2160）解像度で、約10億7000万色の表示にも対応している。
③USB-C一本で90W給電、映像・音声も出力
USB Type-Cケーブル1本で、対応するノートパソコンや電子機器へ90W給電しながら、信号・音声を出力できる。USBハブも搭載しており、iPadやiPhoneなどの充電にも対応する。
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