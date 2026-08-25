11万円台→9万円台に。31.5型4Kグレア、MacBookと輝度同期するBenQ「MA320UP」

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【Amazonタイムセール】BenQ 31.5型4Kモニター「MA320UP」をチェック！

BenQの31.5型4Kモニター「MA320UP」がAmazonでタイムセール対象。参考価格115,455円から20％オフの92,444円で販売中。

MacBookに大画面を追加するなら、ただ映ればいいというだけではない。BenQ「MA320UP」は、Macと同じDisplay P3色域に対応し、Macの画面に近い色味で表示するM-bookモードを搭載。さらにMacBookとの輝度同期や、輝度調整キーからモニターの明るさを変更する機能にも対応する。MacBookと組み合わせて使うことを意識した31.5型モニターだ。

①MacBookと輝度同期、キーから明るさも変更

MacBook画面との輝度同期に対応し、MacBookの輝度調整キーからモニターの明るさを変更可能。Visual Optimizerによる明るさ・色温度の調整をMacBookにも適用でき、M-bookを含む8種のカラーモードを備える。

②Nano Gloss採用、P3 97％の広色域

Nano Glossコーティングのグレアパネルを採用し、クリアで深い黒表現に対応。Display P3カバー率97％、sRGBカバー率99％の色域をカバーする。4K UHD（3840×2160）解像度で、約10億7000万色の表示にも対応している。

③USB-C一本で90W給電、映像・音声も出力

USB Type-Cケーブル1本で、対応するノートパソコンや電子機器へ90W給電しながら、信号・音声を出力できる。USBハブも搭載しており、iPadやiPhoneなどの充電にも対応する。