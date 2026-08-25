Amazonセール情報大紹介！ 第2204回
「どうせグラボだけ……」じゃない！ バランス良くて手が届くミドルゲーミングノートPC発見
2026年08月25日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】マウスコンピューター 16型ゲーミングノートPC「G TUNE P6（P6I5G60BK3SIW1106AZ）」をチェック！
マウスコンピューターの16型ゲーミングノートPC「G TUNE P6（P6I5G60BK3SIW1106AZ）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格289,801円から10％オフの259,980円で販売中。
ゲーミングノートを買うなら、GPUだけでなくメモリーや画面も気になる。高い買い物だけに、保証の期間も確認しておきたいところ。「G TUNE P6」は32GBメモリーにWQXGA解像度、180Hz対応液晶を備え、3年保証付き。RTX 5060 Laptop GPUだけでなく、ほかの構成にも見どころがある一台だ。
①Core i5とRTX 5060、32GBメモリー搭載
Core i5-13500HXとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。メモリーは32GB、ストレージは500GBのNVMe SSDを備える。OSはWindows 11 Home 64ビットで、Officeは付属しない。
②16型WQXGA液晶、180Hz表示にも対応
16型液晶は2560×1600ドットのWQXGAで、リフレッシュレート最大180Hzに対応。アスペクト比は16:10、表面はノングレア仕様となる。前面には100万画素のWebカメラを備え、プライバシーシャッターも装備している。
③3年間の修理保証、24時間365日サポート
3年間のセンドバック修理保証に加え、24時間365日の電話サポートを用意。バッテリー駆動時間はJEITA Ver.3.0で動画再生約5時間、アイドル状態約13.5時間。本体は357.5×259×24.3mmで、重量は約2.26kgとなる。
製品スペック
【CPU】インテル Core i5-13500HX
【メモリ】32GB（16GB×2／DDR5-4800）
【ストレージ】500GB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）
【ディスプレー】16型、2560×1600ドット（WQXGA）、180Hz、16:10、ノングレア
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