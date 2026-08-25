ノイキャン付で長持ち、防塵防水も欲しい！ そんなワガママを4000円台で満たしてくれるワイヤレスイヤホン発見

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【Amazonタイムセール】CMF by Nothing ワイヤレスイヤホン「CMF Buds 2a」をチェック！

CMF by Nothingのワイヤレスイヤホン「CMF Buds 2a」がAmazonでタイムセール対象。参考価格6,000円から17％オフの4,980円で販売中。

最大42dBのノイキャンに加えて、普段使いにうれしい機能もしっかり揃う。CMF by Nothing「CMF Buds 2a」は、周囲の音を聞ける外部音取り込みや、スマホとPCなど2台への同時接続に対応。4つのHDマイクを搭載し、10分の充電で最大5.5時間再生できる急速充電も使える。

①12.4mmドライバー、Diracにも対応

12.4mmカスタムTPUダイアフラム（バイオファイバードライバー）とDiracチューニングを搭載。Ultra Bass Technology 2.0にも対応し、豊かな中音域やクリアな高音、深みのある低音を組み合わせたサウンドを楽しめる。

②最大35.5時間再生、10分の急速充電も

イヤホン単体で最大8時間、充電ケースと組み合わせれば最大35.5時間の再生が可能。さらに10分の充電で最大5.5時間再生できる急速充電にも対応する。イヤホンのバッテリー容量は43mAh、ケースは460mAhとなっている。

③4つのHDマイク、IP54の防塵・防水対応

4つのHDマイクとClear Voice Technologyを搭載し、Wind Noise Reduction 2.0で風切り音を低減。IP54の防塵・防水にも対応する。イヤホンは片耳4.28gで、人間工学に基づいた軽量な形状を採用している。