Ryzen 7 250搭載で15万9800円。16GB DDR5＋Office付きのMSI「Modern A15」

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【Amazonタイムセール】MSI 15.6型ノートPC「Modern A15 AI F2HM」をチェック！

MSIの15.6型ノートPC「Modern A15 AI F2HM」がAmazonでタイムセール対象。過去価格170,800円から6％オフの159,800円で販売中。

文書や資料の作成から画像・動画編集まで、1台で幅広い作業に使えるのがMSIの「Modern A15 AI F2HM」。Microsoft 365 Personal（24か月）を標準搭載し、15.6型の画面とテンキー付きキーボードも備える。本体画面を含めて最大4画面の同時出力にも対応しており、外付けディスプレーを加えた環境にも広げられる。

①薄型ボディで約1.6kg、MIL規格にも準拠

本体は358.9×235.9×19.9mmで、質量は約1.6kg。シンプルなデザインの薄型・軽量ボディを採用し、米MIL規格「MIL-STD 810H」にも準拠する。持ち運びを意識した設計に加え、信頼性や耐久性も備えている。

②最大12時間駆動、テンキー付きキーボードも搭載

バッテリー駆動時間はJEITA 3.0基準で、動画再生時が最大7時間、アイドル時が最大12時間。USB Type-C（USB PD）ACアダプターによる本体の急速充電にも対応する。バックライト内蔵のテンキー付きキーボードを採用する。

③Wi-Fi 6Eと有線LAN、Webカメラも装備

高速無線LAN「Wi-Fi 6E」と有線LANを標準搭載。92万画素のマイク内蔵Webカメラにはプライバシーシャッターを備える。USB 3.2 Gen2 Type-C×2、Type-A×2、HDMI、オーディオコンボジャック、microSDカードリーダーも装備している。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 250

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）

【ディスプレー】15.6型、フルHD（1920×1080）、ノングレア、60Hz

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月）