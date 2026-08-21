レッドブルを箱で買うなら無糖もアツい！ 「レッドブル シュガーフリー」24本が28％オフ

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「レッドブル エナジードリンク シュガーフリー 250ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「レッドブル エナジードリンク シュガーフリー 250ml×24本」は、カフェインやアルギニン、ビタミンB群などを含むシュガーフリーのエナジードリンクです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格5,132円から28％オフの3,695円で販売されています。24本入りのケース販売で、1缶あたりの価格は約154円です。

「レッドブル エナジードリンク シュガーフリー」の特徴

Amazon商品ページより

「レッドブル エナジードリンク シュガーフリー」は、カフェイン、アルギニン、ビタミンB群、アルプスの水などを含むエナジードリンクです。

250mlあたり80mgのカフェインを含み、Amazonの商品ページによると、これはカップ1杯のコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等とされています。

原材料には、L-アルギニン、カフェイン、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB12などを使用。甘味料にはスクラロースとアセスルファムKを使用しています。

まとめ：24本まとめて確保するならセールをチェック！

仕事中や勉強中、ゲームをするときなどに飲むエナジードリンクをストックしておきたい人にとって、24本入りのケースをまとめ買いできる機会です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「レッドブル エナジードリンク シュガーフリー 250ml×24本」が過去価格から28％オフで販売されています。セールの機会に、まとめてストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。