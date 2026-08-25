Amazonセール情報大紹介！ 第2193回
990gのHPノートが13万7480円。Ryzen 5・16GB搭載「Pavilion Aero 13」
2026年08月25日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP 13.3型ノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X8PA-AAAA）」をチェック！
HPの13.3型ノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X8PA-AAAA）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格158,000円から13％オフの137,480円で販売中。
1kgを切る軽さだけが、このモデルの魅力ではない。HPの「Pavilion Aero 13-bg」は、Ryzen 5 8640Uに16GBメモリー、512GB SSDを搭載。13.3型WUXGAの非光沢IPSディスプレーも備えている。約990gのボディーにこの構成で13万7480円なら、ちょっと見てみたくならない？
①薄型ボディー、バックライトキーボードも装備
本体サイズは約297×211mmで、厚さは最薄部16.5mm、最厚部17.4mm。バックライト付きの日本語キーボードを備え、Windows Hello対応の顔認証センサーも搭載する。
②400nitのWUXGA、最大3840×2160出力
13.3型ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGAで、非光沢のIPSパネルを採用。輝度は400nit、最大1677万色に対応する。外部ディスプレーは最大3840×2160ドットまで出力できる。
③AIエンジン内蔵、最大11時間30分駆動
Ryzen 5 8640U プロセッサーを搭載し、AIエンジンを内蔵。AI処理を専用チップに割り当てることで、PCの処理能力と電力効率が向上する。バッテリー駆動時間は最大11時間30分となっている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 8640U
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】13.3型WUXGA（1920×1200ドット）非光沢IPS
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