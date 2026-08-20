アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第105回
ゴクゴク飲めて1本約56円！ レモン強炭酸水24本がお買い得
2026年08月20日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」は、レモンの香りを加えた強炭酸水です。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
過去価格1,488円のところ、10％オフの1,339円で販売されています。500mlペットボトル24本セットで、1本あたりの価格は約56円です。
「by Amazon 炭酸水 レモン」の特徴
Amazon商品ページより
「by Amazon 炭酸水 レモン」は、自然で磨かれた天然水を使用した無糖タイプの強炭酸水です。5.0GVの強炭酸とされ、レモンの香りを加えています。
ラベルレスタイプのため、ラベルをはがす手間を省き、ごみの分別を簡単にできるとしています。
まとめ：Amazonタイムセールで強炭酸水をまとめ買い！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が10％オフの1,339円となっています。
1本あたり約56円で購入できる24本セットです。レモンフレーバーの強炭酸水をストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第106回
グルメ1袋約90円ならまとめ買いしたい！ バタピーが30％オフ
-
第103回
グルメゴクゴク飲めて1本約62円！ 伊藤園の強炭酸水がAmazonでセール
-
第102回
グルメ仕事中のコーヒー、これならたっぷり600ml！ 「ファイア」24本が16％オフ
-
第101回
グルメあのチャルメラが油そばに！ 「チャルメラ 油そば」12個が32％オフ
-
第100回
グルメ茹でたパスタにあえるだけ！ 1食約84円のパスタソース15食セットがセール中
-
第99回
グルメ暑い日は凍らせてひんやり！ 「凍らせておいしいカルピス」24本が36％オフ
-
第98回
グルメ仕事中のおやつに常備したい！ 「バランスオンminiケーキ」チョコブラウニー20個がセール中
-
第97回
グルメ1食約141円で「あきたこまち」を常備！ パックご飯24個がAmazonタイムセール中
-
第96回
グルメ夏の水分補給はまとめ買いがお得！「十六茶麦茶」24本が31％オフ
-
第95回
グルメこれだけあればしばらく安心！ スパゲッティ5kgが13％オフの2,082円に
- この連載の一覧へ