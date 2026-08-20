ゴクゴク飲めて1本約56円！ レモン強炭酸水24本がお買い得

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「by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」は、レモンの香りを加えた強炭酸水です。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

過去価格1,488円のところ、10％オフの1,339円で販売されています。500mlペットボトル24本セットで、1本あたりの価格は約56円です。

「by Amazon 炭酸水 レモン」の特徴

Amazon商品ページより

「by Amazon 炭酸水 レモン」は、自然で磨かれた天然水を使用した無糖タイプの強炭酸水です。5.0GVの強炭酸とされ、レモンの香りを加えています。

ラベルレスタイプのため、ラベルをはがす手間を省き、ごみの分別を簡単にできるとしています。

まとめ：Amazonタイムセールで強炭酸水をまとめ買い！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本」が10％オフの1,339円となっています。

1本あたり約56円で購入できる24本セットです。レモンフレーバーの強炭酸水をストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。