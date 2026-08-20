1袋約90円ならまとめ買いしたい！ バタピーが30％オフ

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でん六「Eサイズ バタピー 45g×10袋」がAmazonタイムセールに登場！

でん六「Eサイズ バタピー 45g×10袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

参考価格1,296円のところ、30％オフの903円で販売されています。10袋セットのため、1袋あたりの価格は約90円です。

「でん六 Eサイズ バタピー」の特徴

Amazon商品ページより

でん六「Eサイズ バタピー」は、厳選した落花生を使用し、カリッと香ばしいバタピーに仕上げた商品です。内容量は1袋45gで、10袋セットとなっています。

商品ページでは、ピーナッツについて「たんぱく質たっぷり」と紹介されています。原材料はピーナッツ、植物油脂、食塩で、落花生を含みます。

まとめ：Amazonタイムセールでバタピーをお得にストック！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、でん六「Eサイズ バタピー 45g×10袋」が30％オフの903円となっています。

1袋あたり約90円で購入できるため、おつまみやおやつにバタピーをまとめ買いしたい人にとっては見逃せないセールです。この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。