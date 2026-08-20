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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第106回

1袋約90円ならまとめ買いしたい！ バタピーが30％オフ

2026年08月20日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

でん六「Eサイズ バタピー 45g×10袋」がAmazonタイムセールに登場！

　でん六「Eサイズ バタピー 45g×10袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

　参考価格1,296円のところ、30％オフの903円で販売されています。10袋セットのため、1袋あたりの価格は約90円です。

アマゾンでEサイズ バタピー 45g×10袋を入手

「でん六 Eサイズ バタピー」の特徴
Amazon商品ページより

　でん六「Eサイズ バタピー」は、厳選した落花生を使用し、カリッと香ばしいバタピーに仕上げた商品です。内容量は1袋45gで、10袋セットとなっています。

　商品ページでは、ピーナッツについて「たんぱく質たっぷり」と紹介されています。原材料はピーナッツ、植物油脂、食塩で、落花生を含みます。

まとめ：Amazonタイムセールでバタピーをお得にストック！

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、でん六「Eサイズ バタピー 45g×10袋」が30％オフの903円となっています。

　1袋あたり約90円で購入できるため、おつまみやおやつにバタピーをまとめ買いしたい人にとっては見逃せないセールです。この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。

アマゾンでEサイズ バタピー 45g×10袋を入手

※価格は税込み表記です。

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