アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第106回
1袋約90円ならまとめ買いしたい！ バタピーが30％オフ
2026年08月20日 19時00分更新
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でん六「Eサイズ バタピー 45g×10袋」がAmazonタイムセールに登場！
でん六「Eサイズ バタピー 45g×10袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
参考価格1,296円のところ、30％オフの903円で販売されています。10袋セットのため、1袋あたりの価格は約90円です。
「でん六 Eサイズ バタピー」の特徴
Amazon商品ページより
でん六「Eサイズ バタピー」は、厳選した落花生を使用し、カリッと香ばしいバタピーに仕上げた商品です。内容量は1袋45gで、10袋セットとなっています。
商品ページでは、ピーナッツについて「たんぱく質たっぷり」と紹介されています。原材料はピーナッツ、植物油脂、食塩で、落花生を含みます。
まとめ：Amazonタイムセールでバタピーをお得にストック！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、でん六「Eサイズ バタピー 45g×10袋」が30％オフの903円となっています。
1袋あたり約90円で購入できるため、おつまみやおやつにバタピーをまとめ買いしたい人にとっては見逃せないセールです。この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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