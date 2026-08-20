ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第36回
1万円でSSDを500GB→1TBに倍増できる！ 対象ゲーミングPCがお得なドスパラ「SSDカスタマイズキャンペーン」開催中
2026年08月20日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
500GB SSDを1TBへ1万円で変更
ドスパラでは現在、「SSDカスタマイズキャンペーン」を実施中。対象のゲーミングPCでは、標準搭載の500GB SSDから1TB SSDへの変更を10,000円で利用できる。対象には、GeForce RTX 5050やRTX 5060、RTX 5070を搭載したGALLERIAをラインアップしている。
おすすめは「GALLERIA XGR7M-R55-GD」
GALLERIA XGR7M-R55-GD Ryzen 7 5700X搭載
199,980円（基本構成価格）
ゲーミングPC「GALLERIA XGR7M-R55-GD Ryzen 7 5700X搭載」。Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5050 8GB、16GB DDR4メモリー、500GB Gen4 SSDを搭載する。
5,000円オフクーポンの対象で、基本構成価格から5,000円引きで購入可能。さらにSSDカスタマイズキャンペーンを利用すれば、1TB SSDへ10,000円で変更できる。
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