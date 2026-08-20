1万円でSSDを500GB→1TBに倍増できる！ 対象ゲーミングPCがお得なドスパラ「SSDカスタマイズキャンペーン」開催中

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500GB SSDを1TBへ1万円で変更

ドスパラでは現在、「SSDカスタマイズキャンペーン」を実施中。対象のゲーミングPCでは、標準搭載の500GB SSDから1TB SSDへの変更を10,000円で利用できる。対象には、GeForce RTX 5050やRTX 5060、RTX 5070を搭載したGALLERIAをラインアップしている。

おすすめは「GALLERIA XGR7M-R55-GD」

GALLERIA XGR7M-R55-GD Ryzen 7 5700X搭載

199,980円（基本構成価格）

ゲーミングPC「GALLERIA XGR7M-R55-GD Ryzen 7 5700X搭載」。Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5050 8GB、16GB DDR4メモリー、500GB Gen4 SSDを搭載する。

5,000円オフクーポンの対象で、基本構成価格から5,000円引きで購入可能。さらにSSDカスタマイズキャンペーンを利用すれば、1TB SSDへ10,000円で変更できる。