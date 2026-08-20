Amazonセール情報大紹介！ 第2187回
スマホで8.1インチの2K大画面は新体験！ Motorola初の横開き「razr fold」がお求めやすく
2026年08月20日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Motorola（モトローラ）motorola razr foldをチェック！
Motorolaの折りたたみスマートフォン「motorola razr fold」がAmazonで割引対象。参考価格299,800円のところ、9％オフの272,545円で販売中。
Motorola初の横開きモデルとして登場した「motorola razr fold」。閉じた状態でも約6.6インチのディスプレーを備え、メイン、超広角＋マクロ、望遠はいずれも約5000万画素。Snapdragon 8 Gen 5や6000mAhバッテリーも搭載する。横開きの大画面に、カメラや基本性能まで盛り込んだ1台だ。
①最大165Hzの外画面、耐久ガラスも採用
アウトディスプレーは最大165Hzのリフレッシュレートに対応。スマートフォンで世界初となるCorning Gorilla Glass Ceramic 3を採用し、性能試験ではコンクリートを模した表面に対し、2m超の高さからの落下にも耐える。
②6000mAhバッテリー、80W急速充電に対応
6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、TurboPower 80W急速充電に対応する。本体はIP48/49の防水・防塵仕様。大容量バッテリーに加え、防水・防塵にも対応した折りたたみスマートフォンだ。NFC／おサイフケータイにも対応。
③Google Gemini連携、RAMは最大16GB
Google Geminiやmoto aiなどのAI連携に対応。12GB RAMと256GB ROMストレージを備え、RAMブーストを利用すれば最大16GBまで拡張できる。Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platformを搭載し、OSにはAndroid 16を採用する。
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