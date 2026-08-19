プラス3000円でRTX 5060 Tiへ換装可。ドスパラ「台数限定モデル」が特価22万円台

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RTX 5060 Ti／5070搭載PCなどを台数限定で販売

ドスパラでは現在、「台数限定モデル」を販売中。GeForce RTX 5060 TiやRTX 5070を搭載したゲーミングPCをはじめ、デスクトップPCからゲーミングノートPCまで全7製品をラインアップ。

なお、対象となる7製品はいずれも翌日出荷に対応している。

おすすめは「GALLERIA XPC5M-R56-GD」

GALLERIA XPC5M-R56-GD 台数限定モデル

222,979円（基本構成価格）

なかでも注目したいのが、ゲーミングPC「GALLERIA XPC5M-R56-GD 台数限定モデル」。Core Ultra 5 245KFとGeForce RTX 5060、16GB DDR5メモリー、500GB Gen4 SSDを搭載する。

さらに、グラフィックスはプラス3,000円でGeForce RTX 5060 Ti 8GBへ変更可能。RTX 5060 Ti構成でも225,979円となる。標準でWi-Fi 7、Bluetooth 5.4、2.5Gb対応LANポートも備えている。