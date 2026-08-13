【2週間】やよい軒、4種のおかずを一皿に！ エビフライ、から揚げ、しょうが焼も

定食チェーン「やよい軒」は「熱盛定食」を８月19日～9月1日の期間限定で発売します。
2週間限定、おかずたっぷり「熱盛定食」
「熱盛定食」は、4種のおかずを一皿に盛り合わせた2週間限定の定食。
▲熱盛定食 960円
しょうが焼・エビフライ・から揚げ・白身フライを贅沢に盛り合わせています。
柔らかな豚肉を風味豊かな特製生姜ダレで炒めたしょうが焼、サクッと揚げたエビフライ、ジューシーなから揚げ、食べ応えのある白身フライを盛り込んでいて、さまざまな味わいを楽しめるのが魅力だとしています。
販売は9月1日までを予定しています。
生姜焼、エビ・から揚げ・フライまで
ぜ～んぶ一皿で楽しめる！
2025年夏に登場した「やよい合い盛り定食」は、しょうが焼＋エビフライ＋鶏の竜田揚げ＋コロッケの組み合わせでした。今回は一部おかずが変更され「熱盛定食」と名前も変えています。
ちなみに「熱盛定食」、実はしっかり商標登録されています。ちょっと驚きです。
さて、2週間限定のこの定食は4種のおかずを一皿に盛り合わせていて、あれもこれも食べたいという人にぴったり。「いろいろなおかずを少しずつ味わいたい」という需要にもこたえます。
わずかな期間しか販売されない、特別メニューなので逃さずにチェックしておきましょう！
（※文中の価格はすべて税込）
・発売日：2026年8月19日
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