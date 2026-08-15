冬毛の対策がかわいすぎ…！「ちいかわラーメン」に新作

明星食品は「明星 チャルメラ ちいかわラーメン とんこつ味」を9月14日に全国で発売します。

ちいかわラーメンに新フレーバー！

イラストレーターのナガノ氏がXで連載する人気漫画「ちいかわ」と「明星 チャルメラ」のコラボレーション商品です。



両者のコラボは、漫画の中でハチワレがチャルメラを「チャリメラ」と言い間違えたエピソードがきっかけ。ミニカップめんでは「明星 チャルメラ ちいかわラーメン しょうゆ味」が販売されており、今回は新たに「とんこつ味」が仲間入りします。



●「明星 チャルメラ ちいかわラーメン とんこつ味」168円

ポークエキスをベースに、にんにくやホタテだしを加えたやさしい味わいのとんこつスープ。具材には「ちいかわなると」のほか、豚肉ダイス、コーン、ねぎが入っています。



パッケージには、ちいかわたちの新しいイラストを使用。寒くなると冬毛になって毛量が増えるため、その対策として髪をきゅっとまとめた姿が描かれています。

フタは表・裏それぞれ5種類あり、表と裏が一対になったオリジナルイラストで構成。今回は、くりまんじゅうとラッコもフタのデザインに新登場します。

髪をきゅっ！ これは集めたくなる

冬毛対策で髪をまとめたちいかわたち……この設定だけでもかわいいですよね！



しかもフタは5種類あり、表だけではなく裏にもそれぞれ対応したイラスト入り。食べる前に眺めて、食べ終わったら裏側もチェックと、ラーメン以外にも楽しみがあります。



どのデザインに出会えるかも含めて、ちいかわファンには気になる新商品になりそうです。



・発売日：2026年9月14日

（※文中の価格はすべて税込）