冬毛の対策がかわいすぎ…！「ちいかわラーメン」に新作

明星食品は「明星 チャルメラ ちいかわラーメン とんこつ味」を9月14日に全国で発売します。
ちいかわラーメンに新フレーバー！
イラストレーターのナガノ氏がXで連載する人気漫画「ちいかわ」と「明星 チャルメラ」のコラボレーション商品です。
両者のコラボは、漫画の中でハチワレがチャルメラを「チャリメラ」と言い間違えたエピソードがきっかけ。ミニカップめんでは「明星 チャルメラ ちいかわラーメン しょうゆ味」が販売されており、今回は新たに「とんこつ味」が仲間入りします。
●「明星 チャルメラ ちいかわラーメン とんこつ味」168円
ポークエキスをベースに、にんにくやホタテだしを加えたやさしい味わいのとんこつスープ。具材には「ちいかわなると」のほか、豚肉ダイス、コーン、ねぎが入っています。
パッケージには、ちいかわたちの新しいイラストを使用。寒くなると冬毛になって毛量が増えるため、その対策として髪をきゅっとまとめた姿が描かれています。
フタは表・裏それぞれ5種類あり、表と裏が一対になったオリジナルイラストで構成。今回は、くりまんじゅうとラッコもフタのデザインに新登場します。
髪をきゅっ！ これは集めたくなる
冬毛対策で髪をまとめたちいかわたち……この設定だけでもかわいいですよね！
しかもフタは5種類あり、表だけではなく裏にもそれぞれ対応したイラスト入り。食べる前に眺めて、食べ終わったら裏側もチェックと、ラーメン以外にも楽しみがあります。
どのデザインに出会えるかも含めて、ちいかわファンには気になる新商品になりそうです。
・発売日：2026年9月14日
（※文中の価格はすべて税込）
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