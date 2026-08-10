デカッ！ 約20cmの大判アジフライ、大戸屋に今年も登場

定食チェーン「大戸屋ごはん処」は、「真あじの大判あじフライ」を8月7日から数量限定で販売しています。

20cmのアジフライ定食、3万食限定で登場

韓国・済州島海域で獲れた真あじを使った、夏限定のメニューです。今回、3万食限定で用意。

■真あじの大判あじフライ 定食1680円、単品1590円



約20cmの大判サイズの真あじを店内で一枚ずつ揚げ、衣はサクッと香ばしく、中はふっくらとした食感に仕上げたといいます。

真あじは済州島海域で獲れたものを使用。注文を受けてから一枚ずつ揚げ、衣はサクッと香ばしく、中はふっくらと仕上げています。大戸屋特製タルタルソースや中濃ソースと合わせて味わえます。

これはデカい！

約20cmの大判サイズということで、アジフライをしっかり楽しみたい人には気になる一品です。

3万食限定なので、夏だけのメニューを味わいたい人は早めに大戸屋を訪れてみてはいかがでしょうか。

店舗によって販売終了時期が異なるのでご注意。

※価格は税込み表記です。

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